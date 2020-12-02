Лион, Франция, , 17:53 — REGNUM Правоохранительные системы государств мира должны быть готовы к угрозе роста преступлений, связанных с вакцинами против COVID-19, заявил 2 декабря генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

По его словам, вакцины от коронавируса становятся целью для сетей организованной преступности.

«Интерпол направил оповещение о глобальной угрозе правоохранительным органам 194 стран-членов и предупредил их, что нужно быть готовыми к тому, что вакцина против COVID-19 является целью сетей организованной преступности, как физически, так и онлайн», — указано в заявлении организации.

Шток заявил, что «преступные организации планируют проникнуть или нарушить каналы поставок» вакцин, поэтому «ничего не подозревающие люди могут стать целью преступных сетей, использующих подставные сайты и ненастоящие лекарства».

В связи с ростом числа случаев мошенничества, связанного с коронавирусом, Интерпол рекомендует «проявлять особую осторожность при поиске медицинских услуг и лекарств в интернете».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в мире зарегистрировано свыше 62 млн случаев заражения коронавирусом, а также более 1,4 млн летальных исходов заражения.

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