Ярославль, 2 декабря 2020, 17:41 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области возобновилась работа детского сада «Дюймовочка». Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.
Прокуратура вмешалась в ситуацию после публикаций СМИ, в том числе ИА REGNUM, о холоде в детском саду и массовом заболевании сотрудников. Также проверку провел уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области.
Прокуратура установила нарушения температурного режима из-за неравномерности распределения теплоносителя во внутренней системе отопления здания. Учреждение было закрыто с 25 ноября.
Прокуратура обещает привлечь к ответственности виновных должностных лиц.
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