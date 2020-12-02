Ярославль, , 17:41 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области возобновилась работа детского сада «Дюймовочка». Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Замер температуры в детском саду Уполномоченный по правам ребенка в ЯО

Прокуратура вмешалась в ситуацию после публикаций СМИ, в том числе ИА REGNUM, о холоде в детском саду и массовом заболевании сотрудников. Также проверку провел уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области.

Прокуратура установила нарушения температурного режима из-за неравномерности распределения теплоносителя во внутренней системе отопления здания. Учреждение было закрыто с 25 ноября.

«В целях восстановления прав детей межрайонной прокуратурой исполняющему обязанности главы городского округа город Переславль-Залесский внесено представление об устранении допущенных нарушений закона. После вмешательства прокуратуры проведен ремонт внутренней системы теплоснабжения, вследствие чего надлежащий температурный режим в помещениях детского сада восстановлен. С 1 декабря 2020 года деятельность данного дошкольного образовательного учреждения возобновлена», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура обещает привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

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