Мурманск, 2 декабря 2020, 17:40 — REGNUM Военно-морской клинический госпиталь ввели в эксплуатацию в Североморске. Многофункциональный медицинский центр рассчитан на 100 койко-мест и предназначен для лечения не только для военных, но и гражданских пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Центр оснащен блоком интенсивной терапии, кабинетами ультразвуковой диагностики, эндоскопии, функциональной и рентгеновской диагностики, лабораторией экспресс-анализов. Все сотрудники учреждения прошли спецподготовку по лечению ковидных пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, Североморск занимает второе место среди мурманских муниципалитетов по заболеваемости COVID-19. За сутки инфекцию там выявили у 42 человек.
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