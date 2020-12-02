Мурманск, , 17:40 — REGNUM Военно-морской клинический госпиталь ввели в эксплуатацию в Североморске. Многофункциональный медицинский центр рассчитан на 100 койко-мест и предназначен для лечения не только для военных, но и гражданских пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Центр оснащен блоком интенсивной терапии, кабинетами ультразвуковой диагностики, эндоскопии, функциональной и рентгеновской диагностики, лабораторией экспресс-анализов. Все сотрудники учреждения прошли спецподготовку по лечению ковидных пациентов.

«В нашем госпитале создано уникальное специализированное отделение радиологии, которое позволит оказывать квалифицированную помощь пострадавшим при нештатных ситуациях. Лично следил за стройкой. Придраться не к чему», — сказал губернатор Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, Североморск занимает второе место среди мурманских муниципалитетов по заболеваемости COVID-19. За сутки инфекцию там выявили у 42 человек.

Читайте развитие сюжета: Вакцины от COVID-19 становятся целью мафиозных структур — Интерпол