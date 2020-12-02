Калуга, , 17:38 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки подтверждены четыре летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 2 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре жителя Калуги: 1950, 1955, 1962 и 1970 годов рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 113 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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