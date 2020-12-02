Брянск, , 17:34 — REGNUM Традиционное праздничное открытие первой ёлки не будут проводить в Брянске. Из-за угрозы распространения коронавируса в регионе отменены все развлекательные массовые мероприятия, сообщили 2 декабря в пресс-службе мэрии.

Первую живую ель установили 2 декабря в Советском районе Брянска. Её срубили для праздника в одном из частных домов посёлка Добрунь. Дереву около 20 лет, высота зелёной красавицы порядка 12 метров.

«По словам хозяев, дерево выросло быстро и стало создавать неудобства: затенять участок, деформировать корнями фундамент дома. Дерево привезли в Советский район на длинномерном грузовике. После этого ствол ёлки обтесали до необходимых размеров и установили в специальный «стакан», подготовленный в асфальте. Украшать дерево будут игрушками и гирляндами в течение нескольких дней», — уточнили в горадминистрации.

Установку первой живой новогодней ели в Брянске традиционно отмечали соответствующим праздником. В 2020 году из-за пандемии коронавируса отменены все развлекательные массовые мероприятия вплоть до 15 января 2021 года.

Всего в Брянске к Новому году установят 28 живых и искусственных ёлок и украсят около 80 растущих.