Москва, , 17:31 — REGNUM Открытие новых медцентров, специализирующихся на лечении COVID-19, в пандемию крайне необходимо, чтобы прочие пациенты не оставались без медицинской помощи.

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Об этом сегодня, 2 декабря, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на открытии многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ.

Мурашко «Разведение потоков для нас является принципиально важным, а оснащение именно по стандартным требованиям для оказания медпомощи для исполнения методических рекомендаций по лечению — это ключевой вопрос».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вакцинация от COVID-19 в России может начаться уже в ближайшие дни.

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