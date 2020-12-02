Москва, 2 декабря 2020, 17:31 — REGNUM Открытие новых медцентров, специализирующихся на лечении COVID-19, в пандемию крайне необходимо, чтобы прочие пациенты не оставались без медицинской помощи.
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Об этом сегодня, 2 декабря, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на открытии многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, вакцинация от COVID-19 в России может начаться уже в ближайшие дни.
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