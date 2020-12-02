Екатеринбург, , 18:23 — REGNUM Альберта Мурашко, отца министра здравоохранения России Михаила Мурашко, госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщают журналисты.

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Как передаёт «Новый день» со ссылкой на собственный источник, пожилой мужчина старше 80 лет лежит в 40-й больнице. В медучреждении не раскрывают информацию о состоянии больного, которая является медицинской тайной.

По информации издания, ранее мать министра тоже заразилась коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 47 тыс. случаев заражения вирусом SARS-CoV-2.

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