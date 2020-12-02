Ханты-Мансийск, , 17:24 — REGNUM В Югре муниципальным властям дали неделю на установку плакатов с QR-кодами в спортзалах, бассейнах и точек общепита. Таково распоряжение губернатора ХМАО, которое она дала на заседании оперативного штаба, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как пояснила глава региона в прямом эфире, процедура регистрации проста. На входе будет размещена картинка с QR-кодом, отсканировав который жители региона регистрируются в государственной информационной системе «Цифровое уведомление».

«Если кто-то из нас болен COVID-19, система предупредит других граждан, посещавших эти организации, о возможных контактах, отправив нам сообщения», — уточнила Наталья Комарова.