Калуга, , 17:30 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 148 человек за последние сутки, сообщает 2 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне в регионе было зарегистрировано 145 подтверждённых случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 16 тыс. 281 человека, 1 тыс. 615 человек находятся на лечении, 14 тыс. 553 человека выздоровели, 113 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (283), в Обнинске (172), в Боровском районе (127) и в Людиновском районе (124).

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