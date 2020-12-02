Москва, 2 декабря 2020, 17:17 — REGNUM Два миллиона доз вакцины от COVID-19 будут произведены в России в ближайшее время, заявил 2 декабря президент страны Владимир Путин на открытии многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский вице-премьер Татьяна Голикова объявила о завершении в ближайшие дни всех подготовительных мероприятий для запуска в стране вакцинации от COVID-19.
Читайте ранее в этом сюжете: Голикова назвала сроки запуска масштабной вакцинации от коронавируса