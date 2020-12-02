Москва, , 17:17 — REGNUM Два миллиона доз вакцины от COVID-19 будут произведены в России в ближайшее время, заявил 2 декабря президент страны Владимир Путин на открытии многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ.

Владимир Путин «Я знаю, что уже более двух миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский вице-премьер Татьяна Голикова объявила о завершении в ближайшие дни всех подготовительных мероприятий для запуска в стране вакцинации от COVID-19.

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