Карабаш, Челябинская область, 2 декабря 2020, 17:17 — REGNUM Жительница Челябинской области фиктивно вышла замуж за гражданина Таджикистана. Свои услуги она оценила в 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Прокуратура Карабаша установила, что брак был заключён в 2015 году. А затем иностранец получил разрешение на временное проживание, потом ему выдали вид на жительство, а в 2019-м он стал гражданином России.
Прокуратура требует признать брак недействительным. Заявление уже подано в Карабашский городской суд.