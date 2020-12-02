Самара, , 19:55 — REGNUM 263 случая заражения новой коронавирусной инфекции выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего по области было выявлено 22 873 случая заражения этой инфекцией. За минувшие 24 часа в регионе скончались четыре пациента с COVID-19. 57-летний мужчина страдал онкологическим заболеванием, 61-летний и 72-летний мужчины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме этого, скончался 44-летний мужчина. Всего в регионе скончались 432 пациента с СOVID-19.

По сообщению федерального оперативного штаба, в регионе за сутки справились с коронавирусом 255 человек, а всего победили его 20 332 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 1 декабря в Самарской области было выявлено 255 случаев заражения коронавирусом.

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