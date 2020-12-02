Воронеж, , 17:13 — REGNUM Директор школы №45 Воронежа оштрафована за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, нарушения были выявлены при проведении расследования нескольких случаев заражения коронавирусом у сотрудников школы. Руководителю учреждения назначен штраф. Об этом сообщается на сайте Ленинского суда Воронеж.

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Всего заражение коронавирусом было подтверждено у семи сотрудников школы. При проверке специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения при хранении посуды в столовой, отсутствие контроля за соблюдением правил обработки посуды и приборов. В туалетах отсутствовали педальные ведра, в учебных классах на ёмкости с жидкостью (антисептиком) отсутствовала упаковка производителя.

Директор школы признала вину и сообщила об устранении нарушений, суд принял это во внимание и назначил штраф в 25 тыс. рублей.