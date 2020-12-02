Москва, , 17:03 — REGNUM Ещё четыре медицинских центра, специализирующихся на лечении пациентов с COVID-19, построены Минобороны РФ, заявил 2 декабря российский министр обороны Сергей Шойгу на открытии многофункциональных медцентров оборонного ведомства страны.

Шойгу «Сегодня в соответствии с Вашим поручением Министерство обороны передаёт Астраханской области два многофункциональных медицинских центра на 100 мест каждый — в Астрахани и городе Нариманове».

Также построен детский многофункциональный медицинский центр на 60 коек в Пскове и многофункциональный медцентр военно-морского клинического госпиталя в Североморске (Мурманская область) — на 100 мест со спецотделением радиологии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 декабря, Путин участвует в открытии медицинских центров Минобороны РФ в режиме видеосвязи.

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