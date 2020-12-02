Москва, 2 декабря 2020, 17:03 — REGNUM Ещё четыре медицинских центра, специализирующихся на лечении пациентов с COVID-19, построены Минобороны РФ, заявил 2 декабря российский министр обороны Сергей Шойгу на открытии многофункциональных медцентров оборонного ведомства страны.
Также построен детский многофункциональный медицинский центр на 60 коек в Пскове и многофункциональный медцентр военно-морского клинического госпиталя в Североморске (Мурманская область) — на 100 мест со спецотделением радиологии.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 декабря, Путин участвует в открытии медицинских центров Минобороны РФ в режиме видеосвязи.
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