Астрахань, , 17:02 — REGNUM В Астраханской области два новых многофункциональных медцентра обеспечены всем необходимым и готовы к работе. Как сообщает ИА REGNUM, об этом губернатор Игорь Бабушкин заявил в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

«Наши специалисты высоко оценивают качество работы и оснащение центров. Все сделано по самым высоким стандартам, укомплектовано самым современным и необходимым оборудованием, всё очень компактно, продумано и вместе с тем очень многофункционально. Учтены самые строгие требования размещения инфекционных больниц. Причем в одном месте больным можно будет оказывать полный комплекс диагностики и лечения, а современнейшие лаборатории смогут обрабатывать анализы из других наших лечебный учреждений…

От медиков я уже слышу, что они очень довольны условиями, созданными для оказания медицинской помощи. Лекарства закуплены в достаточном количестве, средства защиты укомплектованы с запасом, медперсонал подобран, обучен и понимает свои задачи. Центры к работе готовы», — заявил Бабушкин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Астрахани и Нариманове 2 декабря открывают два инфекционных медицинских центра, построенных министерством обороны РФ по поручению президента Владимира Путина.

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