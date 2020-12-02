Уфа, , 19:55 — REGNUM Сообщение о провалившемся под лед мужчине получили спасатели в Башкирии. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, спасатели получили сообщение о том, что в Туймазинском районе на озере Кандрыкуль якобы ушел под лед мужчина, который ехал на мотобуксировщике. На место происшествия по тревоге прибыли спасатели, полицейские и бригада скорой помощи.

Сообщается, что мотобуксировщик было обнаружено в воде в 800 метрах от берега, при этом тело не просматривалось.

Отмечается, что в настоящее время не представляется возможным проводить водолазные работы, поскольку на этом участке еще не окреп лед. Поэтому решение будет о работе водолазов будет принято позже.

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