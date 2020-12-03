Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 3 декабря, пройдет тест на знание истории Великой Отечественной войны, сообщает ИА REGNUM.

Тест проходит на нескольких площадках в рамках международного проекта Молодежного парламента при Государственной думе РФ «Большая история». Основной площадкой традиционно является Госдума.

В тестировании участвуют депутаты Госдумы, артисты театра и кино, популярные музыкальные исполнители, спортсмены, блогеры, а также все желающие — всего около 800 тыс. человек из России и еще 54 стран мира.

«Дата теста в этом году выбрана не случайно: в этот день в России отмечается День Неизвестного Солдата. Однако в связи со сложной ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, тестирование будет проведено с учетом ограничений, установленных в субъектах РФ, а также странах проведения», — отметил глава комитета Госдумы по делам молодежи Борис Пайкин (ЛДПР).