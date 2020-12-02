Москва, , 16:57 — REGNUM Израиль намерен закупить 1,5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил 2 декабря журналистам посол Израиля в России Александр Бен-Цви.

По его словам, договоренности на правительственном уровне пока нет, израильский минздрав должен одобрить такую закупку.

«На правительственном уровне договоренностей пока нет. На уровне нашей самой большой больницы «Хадасса», у которой есть филиал в Сколково, есть определенная договоренность на поставку полутора миллионов доз в Израиль. Сейчас проходит проверку нашего минздрава, он должен разрешить. Если они подтвердят, то будет закуплено», — сказал Бен-Цви в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

При этом посол Израиля пояснил, что московский филиал израильской клиники «Хадасса» принимает участие в клинических испытаниях российской вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V, созданную специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».

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