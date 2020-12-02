Волгоград, 2 декабря 2020, 17:00 — REGNUM Масштабный капитальный ремонт наземной линии скоростного трамвая впервые проходит в Волгограде. Общая реконструкция затронет 21 км путей, работы проводятся впервые за 36 лет, сообщили 2 декабря в пресс-службе администрации региона.
По оценке властей скоростной трамвай станет основой электротранспорта в Волгограде. На его базе будет создана часть пересадочных узлов, которые будут использоваться и другими видами транспорта. Ремонтные бригады уже выполнили 40% от запланированных работ. В январе 2021 года планируется запустить движение и приступить ко второму этапу — модернизации электрохозяйства наземной части. Всего до 2022 года поэтапно приведут в порядок 21 км путей: построят новые с использованием современных бесшовных рельс и заменят тяговые подстанции на более мощные и экономичные.
Волгоградский метротрам — единственная трамвайная линия в России, у которой есть подземный участок в формате метрополитена. Автопарк МУП «Метроэлектротранс» сегодня насчитывает 180 троллейбусов и 327 трамваев, в том числе 102 скоростных вагона.
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