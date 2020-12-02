Магнитогорск, Челябинская область, , 16:56 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области один из ресторанов предлагал клиентам заказать на дом «закладку». Об этом сообщает региональное управление ФАС.

Листовка была обнаружена на подъезде одного из многоквартирных домов местными жителями. В ней была фраза «закажи закладку на дом», которая сопровождалась фотоснимком с изображением продуктового набора.

Ресторан продаёт продукты питания. По словам обратившихся в органы граждан, «закладкой» является порция наркотического вещества, которую наркокурьер прячет в укромном месте. В ФАС полагают, что, используя это слово в рекламе, представители ресторана привлекают внимание потенциальных потребителей к запрещённым товарам и побуждает к совершению противоправных действий.