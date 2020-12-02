Санкт-Петербург, , 19:51 — REGNUM В Ленинградской области планируют ограничить часы работы кафе и ресторанов в новогоднюю ночь и на пять дней закроют фуд-корты, расположенные в торговых центрах на границе с Санкт-Петербургом. Об этом 2 декабря изданию Online47 рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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По его словам, в ближайшее время он подпишет распоряжение о том, что в местах временного пребывания и проживания (гостиницах, кемпингах, отелях, спортбазах, турбазах, пансионатах и т. д., — прим. ред.) на территории Ленинградской области заведения общественного питания смогут работать в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года только до 02:00 часов. Остальные бары, кафе и рестораны региона смогут работать только до 23:00 часов 31 декабря, как это разрешено в настоящее время.

«И есть ещё один момент, который коснётся только некоторых районов. Учитывая, что в соседнем Петербурге будут закрывать весь общепит — рестораны, кафе, фуд-корты — то и мы тоже фуд-корты закроем на период с 1 по 5 января. Сделано это будет для того, чтобы петербуржцы не поехали массово в ту же «Мегу», чтобы просто попить кофе. Других ограничений мы вводить не планируем, за исключением того, что все свои массовые мероприятия уже отменили», — пояснил Дрозденко.

Отметим, ранее глава региона заявил, что отменит все новогодние мероприятия на территории области.

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Напомним, в Петербурге сегодня объявили о введении новых ограничений, которыми будет серьезно ограничена работа всех заведений общественного питания, а на период новогодних каникул закроются фактически все места возможного массового пребывания людей, в том числе объекты культуры.

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