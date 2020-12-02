Астрахань, , 16:49 — REGNUM Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе, сообщает ИА REGNUM.

«Обстановка в регионе по-прежнему непростая, но находится под контролем. На сегодня ковидных больных в регионе почти шесть тысяч человек, для них на базе семи стационаров развернуто 1600 койко-мест. Мы делаем всё, чтобы держать свободный коечный фонд на необходимом уровне, сейчас он составляет 50%.

Запуск этих центров очень своевременен. Мы понимаем, что ситуация тяжёлая, но тем не менее важно вернуться к оказанию плановой медицинской помощи. Для этого надо высвободить больницы, ранее задействованные под COVID, — это была вынужденная мера. Сейчас с вводом в действие двух новых центров мы сможем разгрузить занятые койки и увеличить объёмы лечения онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Размещение в Астрахани и Нариманове позволит перераспределить потоки больных, существенно снизить нагрузку на медучреждения областного центра и сделает оказание высокотехнологичной медицинской помощи более доступным на всей территории региона», — сказал Бабушкин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Астраханской области 2 декабря открывают два инфекционных медицинских центра, построенных министерством обороны РФ за два месяца. В режиме видеоконференции в открытии принимает участие президент Владимир Путин.

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