Северодвинск, Архангельская область, , 16:40 — REGNUM Жители Северодвинска не хотят отдавать под застройку пустырь в центре города.

Как сообщили ИА REGNUM противники застройки, речь идет об участке, расположенном за зданием Театра драмы. По замыслу застройщика («Аквилон-Инвест»), здесь появятся несколько многоэтажных домов и детский сад. По мнению горожан, на месте пустыря должен появиться не жилой квартал, а парк.

«Мнения жителей Северодвинска и администрации города о назначении территории квартала разделились, единственно верным правовым решением является проведение референдума по данному вопросу», — заявили активисты. Документы на проведение референдума в Северодвинскую ТИК уже поступили.