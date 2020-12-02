Астрахань, , 16:37 — REGNUM В Астраханской области 2 декабря открываются два инфекционных медицинских центра, построенных Министерством обороны РФ по поручению президента Владимира Путина, сообщает ИА REGNUM.

«Сегодня мы открываем еще четыре многофункциональных медцентра, построенных министерством обороны для лечения больных коронавирусной инфекцией. Два начинают работу в Астраханской области, еще два — в Пскове и Североморске», — сказал Путин.

Два многофункциональных медицинских центра на 100 мест каждый построили за два месяца в Астрахани и Нариманове. Для них приобрели около 1500 наименований медтехники. В палатах установлены многофункциональные кровати, система мониторинга жизненно важных функций, кислород, системы обеззараживания и медицинские консоли. Работать в них будут около 160 человек.

Новые медцентры позволят разгрузить другие медицинские учреждения региона, ранее перепрофилированные под лечение пациентов с коронавирусом. Центры переданы Министерством обороны в собственность региона.

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