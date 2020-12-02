Астрахань, 2 декабря 2020, 16:37 — REGNUM В Астраханской области 2 декабря открываются два инфекционных медицинских центра, построенных Министерством обороны РФ по поручению президента Владимира Путина, сообщает ИА REGNUM.
Два многофункциональных медицинских центра на 100 мест каждый построили за два месяца в Астрахани и Нариманове. Для них приобрели около 1500 наименований медтехники. В палатах установлены многофункциональные кровати, система мониторинга жизненно важных функций, кислород, системы обеззараживания и медицинские консоли. Работать в них будут около 160 человек.
Новые медцентры позволят разгрузить другие медицинские учреждения региона, ранее перепрофилированные под лечение пациентов с коронавирусом. Центры переданы Министерством обороны в собственность региона.
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