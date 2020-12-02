Москва, , 16:32 — REGNUM Законодательные лазейки позволяют злоумышленникам нарушать права и интересы других людей. Об этом заявил эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, заслуженный адвокат России, Дмитрий Краснов, комментируя подготовленный в Общественной палате РФ проект резолюции по вопросу регулирования суррогатного материнства в стране.

«Прогресс не стоит на месте, и новые вызовы, новые технологии, которые проникают в общественные отношения, требуют регулирования этих общественных отношений, взаимодействия между государством и людьми. Любые лазейки в законодательстве позволяют нечистым на руку людям на этом наживаться, нарушать права и интересы людей и совершать противоправные действия. Чтобы отрегулировать эти отношения, необходимо принимать новые законы. И Общественная палата, и Госдума РФ, поднявшие эти вопросы, действуют уже даже не на опережение, а по факту, поскольку мы являлись свидетелями многих уголовных дел, в которых фигурировали лица, которые с одной стороны, помогали бесплодным парам заводить детей, а с другой стороны, оказывалось, что эти дети шли на органы нуждающимся донорам. Это целая индустрия как у нас, так и за рубежом, на которой наживаются, убивая младенцев, рождающихся на территории РФ. Эти дети не защищены никакими правами, никакими нормативными актами, родители не являются для них близкими людьми», — сказал Краснов.

По его словам, ситуация с иностранцами и их усыновлением российских детей по-прежнему остаётся сложной: «Мы по сиротам не можем отследить судьбу тех детей, которые были усыновлены за рубежом, и массовая гибель наших детей и подростков, которые были вывезены за рубеж, свидетельствует о том, что достаточно сложно регулировать правовые отношения в рамках усыновления».

Что касается одиноких людей на территории России, то Краснов не уверен, что их стоит лишать такой возможности, поскольку на территории России «их можно контролировать»: «У многих жизнь не сложилась, могли умереть муж или жена, и эти люди хотели бы продолжить свой род, но такой возможности нет. Если эти люди соответствуют требованиям нравственности и законности, то почему бы им не иметь детей? Здесь могут поставить вопрос врачи и психологи: как будет воспитываться ребёнок в неполной семье? У нас разводов — 60% после первых дух лет брака, так что неполных семей и так полно в стране».

Специалист опирается на статистические данные, согласно которым в стране 15% населения — бесплодные, и «примерно такая же цифра была в начале XX века»: «Почему этим людям оставаться несчастливыми, почему они могут быть лишены возможности дарить любовь и заботу? Такие технологии нормальные, но нужно правовое регулирование, чтобы рождаемые дети были защищены и не подвергались насилию, убийству, поражению психики, и их жизнь была нормальной и предсказуемой».