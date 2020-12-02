Воронеж, , 16:29 — REGNUM До двух тысяч тестов в день смогут делать в Воронежском областном диагностическом центре, 3 декабря здесь откроется филиал ПЦР-лаборатории, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

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Новый филиал позволит увеличить число ПЦР-исследований на COVID-19 в диагностическом центре почти в два раза — до двух тысяч в сутки. Филиал оборудован автоматическим устройством для приготовления образцов, современными амплификаторами нуклеиновых кислот, ламинарными боксами и другими позициями.

В Воронежской области ПЦР-исследования на COVID-19 выполняют 22 лаборатории, в том числе 16 лабораторий государственных медорганизаций, три ведомственных, две коммерческих и «Центр гигиены и эпидемиологии Воронежской области». В регионе проводится ежесуточно от шести до восьми тысяч исследований в сутки.