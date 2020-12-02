Брянск, 2 декабря 2020, 16:27 — REGNUM Детское многофункциональное пространство появится в городе Жуковка Брянской области. Масштабную реконструкцию решено провести на месте неэксплуатируемого детского дома, написал 2 декабря на своей странице в социальной сети губернатор Александр Богомаз.
Глава региона осмотрел трёхэтажное здание бывшего Жуковского санаторного детского дома. Принято решение сделать здесь детский сад на 200 мест с бассейном. У дошкольного учреждения будет отдельный вход, оборудуют игровые площадки. На других этажах бывшего детского дома разместятся детская школа искусств и центр детского творчества.
Детский дом не эксплуатируется уже три года.