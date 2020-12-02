Брянск, , 16:27 — REGNUM Детское многофункциональное пространство появится в городе Жуковка Брянской области. Масштабную реконструкцию решено провести на месте неэксплуатируемого детского дома, написал 2 декабря на своей странице в социальной сети губернатор Александр Богомаз.

Глава региона осмотрел трёхэтажное здание бывшего Жуковского санаторного детского дома. Принято решение сделать здесь детский сад на 200 мест с бассейном. У дошкольного учреждения будет отдельный вход, оборудуют игровые площадки. На других этажах бывшего детского дома разместятся детская школа искусств и центр детского творчества.

«Детсад нужен в этом микрорайоне, к тому же рядом есть перспективы для жилищного строительства. Дал поручение начать работу над проектной документацией и включить объект в план на 2021 год», — уточнил губернатор.

Детский дом не эксплуатируется уже три года.