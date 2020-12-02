Георгиевск, Ставропольский край, , 16:24 — REGNUM Новое уголовное дело возбудили на Ставрополье против бывшего главы Георгиевского городского округа Максима Клетина. Он подозревается в сокрытии информации о наличии иностранного гражданства, сообщили ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, Клетин, являясь гражданином РФ, скрыл факт наличия у него гражданства иностранного государства и не уведомил об этом территориальный отдел по вопросам миграции ОМВД России.

Напомним, в середине февраля текущего года в отношении Клетина было возбуждено уголовное дело об использовании подложного документа и угрозах убийством.

По данным следствия, в октябре 2017 года Клетин предоставил в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Георгиевского горокруга подложный диплом о получении им высшего образования. Также установлено, что в 2018 и 2019 годах чиновник во время ссор со своей знакомой угрожал ей избиением и убийством.

В настоящее время материалы дела рассматриваются судом. В середине октября дума Георгиевского горокруга по представлению следователя досрочно прекратила полномочия Клетина.

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