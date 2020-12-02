Екатеринбург, , 16:46 — REGNUM В Екатеринбурге приобрели один из самых известных недостроев в городе — гостиницу «Дели». Об этом сообщили журналистам в пресс-службе свердловского министерства по управлению госимуществом.

Как передаёт портал «Е1», собственником объекта стало АО «Ледовая арена», выкупившее здание у торгово-делового центра «Мегаполис» за 240 млн рублей. Совладельцем акционерного общества является Уральская горно-металлургическая компания.

В 2020 году у предыдущего собственника истекал срок аренды земли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на месте «Дели» предлагали построить храм святой Екатерины. Однако теперь религиозный объект возведут на месте бывшего здания Уральского приборостроительного завода.

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