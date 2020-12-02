Джакарта, , 16:06 — REGNUM По данным центрального статистического агентства Ачеха, 10 402 иностранных туристов посетили индонезийскую провинцию с января по октябрь 2020 года, что на 56,77% меньше, чем за тот же период 2019 года, сообщает Antara.

Известно, что провинцию Ачех в январе 2020 году посетили 3982 иностранных туриста, в феврале — 4030 туристов, в марте — 2389 и 1 в апреле.

В течение года, 8936 иностранных граждан прибыли в Ачех из стран Юго-Восточной Азии, 689 человек из стран Европы, 457 человек из стран Азии, 142 человека из США, 34 человека из стран Ближнего Востока и 21 человек из стран Африки.

Издание отмечает, что число случаев заражения коронавирусом в провинции Ачех достигло 8301 человека, 1034 человека находятся на лечении в больнице, 319 человек погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо признал, что уровень смертности от коронавируса в стране все еще выше среднемирового.

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