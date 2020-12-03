Архангельск, , 02:54 — REGNUM Строительство крупнейшего в Арктике собора близится к завершению. О том, как идёт эта, без преувеличения, историческая стройка Михайло-Архангельского собора в Архангельске, рассказал корреспонденту ИА REGNUM Владимиру Станулевичу его главный архитектор Дмитрий Яскорский.

Михайло-Архангельский кафедральный собор Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Владимирские живописцы уже завершили роспись свода и барабана главного купола, строители возводят леса для росписи поверхностей «парусов» монолитных опорных частей циркульных арок, на которые опирается барабан главного купола, тольяттинские художники уже расписали три больших мозаичных панно на фасадах собора. И это лишь толика работ, которые уже завершены.

«На отделочные работы используются камень, за который северянам, пришедшим в храм, не будет стыдно. На ступени используется самый светлый в мире индийский серый гранит, уральский мрамор на стенах, карельский гранит, темно-красный Indian Juparana, итальянский мрамор в небольших количествах. Вместо штукатурки по проекту на облицовку собора применили белый уральский мрамор Коелга, башкирский гранит. Цоколь облицован темно-коричневым дымовским гранитом из Карелии», — рассказывает архитектор.

Дмитрий Ясорский подчеркивает: бюджетных денег в строительстве собора нет, а крупнейшими благотворителями являются АЛРОСА и «Лукойл». С 2008 года на стройку потрачено около 1 миллиарда рублей (и нужно еще около 700 млн), все эти деньги — добровольные пожертвования. Стоимость работ в данном случае не может быть низкой, ведь речь идёт о произведении искусства.

Читайте подробности в материале Владимира Станулевича «Завершена большая часть работ на строительстве крупнейшего собора Арктики».