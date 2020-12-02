Челябинск, , 15:56 — REGNUM В Челябинске глава Южно-Уральской дирекции пассажирских обустройств ОАО РЖД осуждён за мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения. Приговор вынес Ленинский районный суд, сообщает региональное управление ФСБ.

По данным суда, в 2019—2020 годах этот гражданин похитил у подчинённых более 300 тыс. рублей. Назначая им премии, он изымал часть денег, которую тратил по своему усмотрению.

Суд назначил ему 2 года 6 месяцев условно, применив также двухлетний испытательный срок. Кроме того, гражданин уже возместил материальный ущерб.