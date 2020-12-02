Белгород, , 16:09 — REGNUM Тестировать на коронавирус учеников и преподавателей школ, а также чиновников предложил на координационном совете по предотвращению распространения коронавируса секретарь Совета безопасности Белгородской области Олег Мантулин. Такие исследования можно проводить еженедельно, сообщает 2 декабря региональный оперативный штаб.

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По мнению секретаря Совбеза, регулярное проведение ПЦР-тестов среди учеников, работников школ, государственных и муниципальных служащих поможет предотвратить очаговые вспышки инфекции. В пример Олег Мантулин привёл практику крупного агропромышленного предприятия, где каждую неделю за счёт компании работников тестируют на коронавирус.

«И мы видим, что они смогли погасить очаговую вспышку в октябре на предприятии», — отметил Олег Мантулин.

В Белгородской области по данным на 1 декабря в связи с заболеваниями ОРВИ, гриппом и коронавирусом закрыты на карантин или переведены на дистанционный режим 55 классов в школах, а также закрыты 23 группы в детских садах и одно дошкольное учреждение в Борисовском районе.