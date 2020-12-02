Ставрополь, , 15:54 — REGNUM Глава Ставрополья Владимир Владимиров предложил жителям края определиться с тем, нужно ли 31 декабря 2020 года сделать в регионе выходным днем. Соответствующий опрос губернатор запустил 2 декабря на своей странице в Instagram.

Аналогичный опрос глава Ставрополья организовал и год назад. Тогда большинство участников голосования поддержало инициативу, и в результате последний день декабря в крае был объявлен нерабочим.

«У нас и сегодня есть возможность сделать 31 декабря выходным. Но считаю, будет правильно вновь принять это решение совместно: поддерживаете ли вы такую инициативу?» — написал Владимиров.

По данным на 15:40, вариант «Да» (31 декабря на Ставрополье должен стать выходным днем) выбрали 95% проголосовавших.

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