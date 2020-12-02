Берлин, , 15:53 — REGNUM Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX и владелец Tesla Илон Маск сообщил 2 декабря, что он уже переболел COVID-19, вызываемым коронавирусом. Он рассказал об этом 2 декабря на конференции по случаю вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине, видеозапись которой размещена в интернете.

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Во время конференции министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил, что не так давно провел личное обсуждение с Маском пандемии коронавируса и участие дочерней компании Tesla в процессе производстве вакцины CureVac.

«Я очень рад видеть подобную вовлеченность. Однако я прочитал, что сам Илон Маск не намерен вакцинироваться», — сказал Шпан.

«Ну, у меня уже был COVID, так что…», — отметил на это американский бизнесмен.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября стало известно, что предприниматель из США Илон Маск сдал четыре теста на коронавирусную инфекцию и получил при этом, как положительные, так и отрицательные результаты.