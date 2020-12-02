Владикавказ, , 15:39 — REGNUM В Северной Осетии число выздоровевших и выписанных из-под контроля врачей приближается к девяти тысячам человек. По данным республиканского минздрава на 2 декабря, сумели справиться с болезнью 8899 пациентов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

При этом число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило за последние сутки 79 человек, а общая численность носителей инфекции достигла 9603 человек.

В настоящее время в стационарах РСО-Алании проходит лечение 1331 пациент. За сутки их число увеличилось на 118 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 410 из госпитализированных.

В тяжелом состоянии находятся 105 пациентов госпиталей. К аппаратам ИВЛ подключены 20 из них. Число случаев летального исхода на 2 декабря составляет 77.

Читайте развитие сюжета: В Башкирии за сутки выявили 427 случаев внебольничной пневмонии