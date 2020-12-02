Нижний Новгород, , 15:37 — REGNUM 75,9% жителей Нижнего Новгорода выразили недовольство текущим уровнем жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в ноябре 2020 года нижегородским Институтом проблем социального управления.

По словам директора института Максима Лубяного, «за последние два месяца оценка нижегородцами своего материального положения достаточно сильно изменилась — если в сентябре 54,6% опрошенных считали, что оно почти не изменилось, то уже в ноябре таковых насчитывалось не более 30%.

В то же время число участников опроса, которые считают, что их положение значительно ухудшилось, возросло сразу в четыре раза — с 7% до 29,6%», — подчеркнул он.

Из 1 200 жителей Нижнего Новгорода, принявших участие в опросе, 26,9% сообщили о том, что относятся к своему будущему с тревогой и неуверенностью, а еще 13% испытывают перед будущим страх и чувствуют безнадежность.

Спокойно, но без иллюзий воспринимают происходящее 25,6% анкетированных нижегородцев, а оставшиеся 10% смотрят в будущее с уверенностью и оптимизмом.