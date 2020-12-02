Чкаловск, Нижегородская область, , 15:34 — REGNUM Жители одного из районов города Чкаловска в Нижегородской области перекрыли автотрассу в знак протеста против подключения вышки мобильной связи формата 4G, передает telegram-канал «Mash».

Местные автомобилисты также заблокировали своими машинами подходы к вышке, чтобы помешать монтажной бригаде установить оборудование, позволяющее владельцам сотовых телефонов пользоваться скоростным интернетом.

Примечательно, что в данном случае речь идет даже не о 5G-фобии, активно распространяющейся во всем мире, а о мобильной связи четвертого поколения.

Тем не менее, по мнению протестующих, эта вышка будет подрывать своим «опасным излучением» здоровье жильцов многоквартирных домов, расположенных в 25 метрах от нее.