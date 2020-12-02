Белгород, , 15:46 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП, помещен в карантинное отделение исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Об этом сообщили 2 декабря в региональном УФСИН.

Осуждённого этапировали в колонию из СИЗО-3 УФСИН РФ по Белгородской области. По прибытии в исправительное учреждение Ефремов помещён под карантин на 15 суток, как и другие осужденные.

Здесь Ефремову предстоят профилактические, психолого-педагогические, медицинские, информационные и режимные мероприятия. Затем специальная комиссия рассмотрит вопрос о его трудоустройстве, сообщили в ведомстве ТАСС.

После обучения актёр сможет трудиться пекарем или шить одноразовые медицинские костюмы. Его приговорили к 7,5 годам лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, Ефремова поместили в ту же колонию, где ранее отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

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