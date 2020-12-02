Магас, , 15:26 — REGNUM В Ингушетии у одного из местных жителей обнаружили ручку-пистолет. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте огнестрельного оружия, сообщили 2 декабря в прокуратуре по региону.

Следователи установили, что 68-летний пенсионер знал, что устройство было пригодно для стрельбы, тем не менее, осознавая возможность общественно опасный характер своих действий, хранил ее, снаряженную одним патроном.

Ручка-пистолет была изготовлена кустарным способом, однако стреляющее устройство можно было заряжать спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм и тогда она представляла реальную опасность.

Суд назначил владельцу оружия наказание в виде одного года лишения свободы условно.

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