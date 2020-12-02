Варшава, , 15:24 — REGNUM 2 декабря министерство здравоохранения Польши обнародовало новые данные о выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией и смертельных исходах в связи с заболеванием. Согласно им, в Польше преодолен рубеж в миллион зараженных с начала пандемии. Об этом передает Onet.pl.

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Так, за последние сутки было выявлено 13 855 новых случаев заражения коронавирусом, умерли от COVID-19 609 человек. Проведено 42 100 тестов, а выздоровел 25 391 человек.

В общей сложности с начала пандемии число инфицированных COVID-19 в республике составило 1 013 747 человек, умерли от COVID-19 за весь период 18 208 жителей Польши. К сегодняшнему дню проведено уже 6 317 532 теста на наличие коронавируса, а выздоровели 622 980 человек.