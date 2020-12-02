Вашингтон, , 15:22 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 180 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 декабря сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 180 083 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 13 726 304.

Также сообщается, что за это же время в США свыше 2,5 тыс. пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 270 691.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 5 226 581 человек вылечился от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки был выявлен 157 901 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.