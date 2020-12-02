Мосальск, Калужская область, , 17:44 — REGNUM В Калужской области создано Мосальское городское лесничество. Отыне более 30 га пригородных лесов районного центра защищены от вырубки. На этой территории также под запретом капитальное строительство, ведение геологических работ и возведение животноводческих ферм и комплексов. Об этом 2 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

В Калужской области создано Мосальское городское лесничество. Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

В регионе работа по установлению границ городских лесничеств продолжается в городах Кирове, Тарусе, Юхнове. В Обнинске и Людинове городские лесничества уже созданы. Самая большая площадь городского лесничества области — вокруг Калуги, где площадь лесов превышает две тысячи гектаров. В 2020 году осуществлена процедура постановки на государственный кадастровый учет 20 земельных участков, занятых городскими лесами, запланировано проведение работ по лесоустройству.

«Городское лесничество — важнейшая часть поддержания благоприятной окружающей среды. Эта рекреационная территория позволяет снизить уровень шума и загрязнения воздуха в городе», — сказал исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа.

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