Новосибирск, , 15:16 — REGNUM В Новосибирской области в ближайшие дни похолодает до — 27 °C. Это следует из прогноза Западно-Сибирсокого гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, в четверг, 3 декабря, в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах туманы, изморозь, на дорогах местами гололедица, температура ночью — −15… −20 °C, местами до — 26 °C, днём — −10… −15 °C. В пятницу, 4 декабря, местами небольшой снег, ночью ожидается −14… −19 °C, местами до — 25 °C, днём — −11… −16 °C. В субботу, 5 декабря, ночью, по прогнозам синоптиков, местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков, температура ночью — — 17 … — 22 °C, местами до — 27 °C, днём — −13… −18 °C.

Сегодня ночью, 2 декабря, местами отмечался небольшой снег интенсивностью до 0,3 мм за 12 часов. Температура воздуха составила днём — 12 … — 17 °C, ночью — 17 … — 25 °C.