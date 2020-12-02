Сыктывкар, , 15:15 — REGNUM За последние сутки в Коми официальное число носителей коронавируса SARS-CoV-2 пополнили 293 человека. Всего с начала пандемии инфекцию обнаружили у 21 912 человек.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, наибольший прирост за сутки зафиксирован в Сыктывкаре — 64, Ухте — 48, Воркуте — 32, Ижемском районе — 20.

По данным штаба, 1 декабря в республике скончались четыре пациента с COVID-19. Общее число летальных исходов в ковидной статистике выросло до 370. Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 1 декабря, в Коми был побит «рекорд» по летальным исходам пациентов с коронавирусом — за сутки скончались 17 человек.