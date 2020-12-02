Элиста, , 15:14 — REGNUM В Республике Калмыкия расширили коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Ковидный госпиталь открыт в Лагани, сообщает местная администрация.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Стационар, развёрнутый на базе инфекционного отделения, рассчитан на 20 коек. Здесь уже проходят лечение три человека с COVID-19. Ранее пациентов с показателями компьютерной томографии КТ-2 направляли в соседние районы или в Элисту.

Первая группа медиков будет нести дежурство в течение 14 дней.