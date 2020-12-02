Волгоград, , 15:29 — REGNUM Запретить продажу алкоголя с 1 по 7 января предложил депутат Волгоградской областной думы Алексей Буров. По его мнению, ограничение поможет жителям избежать заражения коронавирусом.

Письмо с предложением ввести «сухой закон» на предстоящих новогодних праздниках депутат направил своим коллегам. Буров считает, что если жители не смогут купить алкоголь, то они останутся здоровее и облегчат жизнь волгоградским медикам, которые сейчас работают с большим напряжением.

«На новогодних праздниках возникает определённое напряжение, связанное с чрезмерным употреблением алкоголя. Люди постоянно бегают в магазин и что-то докупают. Чем это чревато? В первую очередь разрушается и снижается иммунитет, начинается процесс заражения коронавирусной инфекцией. Если кто-то хочет выпить — пожалуйста, запасайтесь впрок в декабре. Да, 31 декабря мы все будем сидеть за столом. Но с 1 по 7 января лучше бы воздержаться… Приближается Рождество. Давайте в совершенно спокойной обстановке встретим этот праздник», — считает депутат.

Региональным законодательство предусмотрено ограничение продажи спиртной продукции в День знаний, День защиты детей, День молодежи и на Последний звонок, сообщает «Волгоград онлайн».