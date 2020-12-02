Волгоград, 2 декабря 2020, 15:29 — REGNUM Запретить продажу алкоголя с 1 по 7 января предложил депутат Волгоградской областной думы Алексей Буров. По его мнению, ограничение поможет жителям избежать заражения коронавирусом.
Письмо с предложением ввести «сухой закон» на предстоящих новогодних праздниках депутат направил своим коллегам. Буров считает, что если жители не смогут купить алкоголь, то они останутся здоровее и облегчат жизнь волгоградским медикам, которые сейчас работают с большим напряжением.
Региональным законодательство предусмотрено ограничение продажи спиртной продукции в День знаний, День защиты детей, День молодежи и на Последний звонок, сообщает «Волгоград онлайн».