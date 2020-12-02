Тбилиси, , 15:10 — REGNUM Система здравоохранения Грузии заранее готовилась ко второй волне распространения коронавируса, но не было прогноза, что в стране будут выявлять до пяти тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 2 декабря сказал журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

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«Скажу прямо, мы, конечно, не прогнозировали, что у нас будет от 4000 до 5000 случаев в день, и этому способствовало то, что мы, грузины, летом посчитали себя сильными, мы создали иллюзию, что победили корону», — сказал Гамкрелидзе.

Он добавил, что постоянно напоминал жителям Грузии об опасности коронавируса даже, когда в стране стране были низкие темпы его распространения.

Стоит отметить, что 22 октября, когда в Грузии в сутки выявляли около 1600 носителей коронавируса, Гамкрелидзе заявил, что пик второй волны придется на середину ноября, и «во время пика будет три-четыре или даже пять тысяч» новых выявленных случаев в день.

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