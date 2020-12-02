Севастополь, , 15:04 — REGNUM Проверку начала прокуратура Севастополя после публикацией в СМИ о работе местного приюта для животных. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуроры намерены проверить соблюдением приютом требований законодательства в сфере ветеринарии, а также исполнение бюджетного законодательства при оказании услуг по изъятию из окружающей среды, транспортировке, стерилизации, вакцинации, биркованию, эвтаназии и утилизации безнадзорных и бездомных животных в рамках государственного контракта, который заключен в июне 2020 года между ГБУ «Парки и скверы» и ООО «Севастопольский центр права».

Как сообщало ИА REGNUM, скандал разразился после появления в эфире местного телеканала репортажа о работе приюта — журналисты показали истощенных собак и погибших щенков. Губернатор Михаил Развожаев поручил подчиненным провести проверку и разобраться в ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: Тощие, мёртвые: севастопольский приют для животных проверяют после скандала