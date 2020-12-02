Москва, , 15:03 — REGNUM Пять станций первого участка Троицкой линии метро Москвы находятся в процессе строительства, сообщил 2 декабря вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

«На всех пяти станциях участка, строящихся открытым способом, завершено возведение ограждающих конструкций и вынос инженерных коммуникаций. Полным ходом идут земляные работы, и уже начались монолитные», — цитирует его слова портал Стройкомплекса Москвы.

При этом две станции — «Университет Дружбы народов» и «Славянский мир» — готовы примерно на треть, станция «Улица Новаторов» — примерно на четверть. На станциях «Улица Генерала Тюленева» и «Мамыри» также начались строительные работы.

Также на двух участках между станциями завершено строительство четырёх однопутных тоннелей.